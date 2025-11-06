Девушка Батракова Подшибякина про 1:3 «Локо» и игре Веселова: «Я в шоке, какие у нас “болельщики” — радуются, а когда у человека не идет, такой высер идет»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
2
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
16.00
П2
50.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.70
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
1
:
Генк
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.08
П2
18.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.85
П2
24.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.30
П2
16.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.65
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
54.00
X
13.00
П2
1.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.00
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.40
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хеккен
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.10
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.95
П2
1.92
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Лех
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.25
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.55
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шкендия
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
4.39
X
3.15
П2
2.06
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Девушка Батракова Подшибякина про 1:3 «Локо» и игре Веселова: «Я в шоке, какие у нас “болельщики” — радуются, а когда у человека не идет, такой высер идет»

Экс-защитница «Локомотива», девушка Алексея Батракова Ирина Подшибякина выразила критику в адрес болельщиков после поражения от «Спартака» (1:3) в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Источник: Спортс"

Отметим, что ворота «Локомотива» в этом матче защищал 20-летний Даниил Веселов, а единственный гол команды забил Алексей Батраков.

«Я в шоке, какие у нас “болельщики”. Как они сначала радуются, а когда у человека что-то не идет, то такой высер идет.

Не думала, что скажу такое, но хочется чтобы эти люди никогда не были причастны к победам «Локомотива»! Веселов??", — написала Ирина Подшибякина.

