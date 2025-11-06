Девушка Батракова Подшибякина про 1:3 «Локо» и игре Веселова: «Я в шоке, какие у нас “болельщики” — радуются, а когда у человека не идет, такой высер идет»

Отметим, что ворота «Локомотива» в этом матче защищал 20-летний Даниил Веселов, а единственный гол команды забил Алексей Батраков.
«Я в шоке, какие у нас “болельщики”. Как они сначала радуются, а когда у человека что-то не идет, то такой высер идет.
Не думала, что скажу такое, но хочется чтобы эти люди никогда не были причастны к победам «Локомотива»! Веселов??", — написала Ирина Подшибякина.
