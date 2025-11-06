Гвардиола о матче с «Ливерпулем»: «Они были нашими главными соперниками последние 9−10 — нет смысла говорить, насколько они хороши. Но “Сити” готов — с нетерпением жду игру&raqu

Команды в воскресенье сыграют в 11-м туре АПЛ в Манчестере. «Горожане» идут вторыми в турнирной таблице с 19 очками, у «красных» 3-е место и 18 очков.
"Они были нашими главными соперниками последние девять-десять лет, поэтому нет необходимости говорить, насколько они хороши. Но мы готовы.
В четверг у нас тренировка, потом восстановление, один выходной, и нужно как можно лучше подготовить к игре.
Мы много говорили об этой неделе, о том, насколько она важна, и мы справились с ней очень, очень хорошо. Мне очень приятно встретиться с нашими болельщиками — я знаю, как много это значит — и надеюсь, что мы сможем показать хорошую игру.
Честно говоря, я в предвкушении и рад тому, что буду готовиться к воскресной игре. Я с нетерпением жду возможности снова сыграть в воскресенье против «Ливерпуля». Посмотрим, что получится", — сказал Гвардиола.