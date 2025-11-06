Гвардиола о матче с «Ливерпулем»: «Они были нашими главными соперниками последние 9−10 — нет смысла говорить, насколько они хороши. Но “Сити” готов — с нетерпением жду игру&raqu

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.06
П2
12.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
2
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
47.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.45
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
1
:
Генк
1
Все коэффициенты
П1
1.90
X
6.85
П2
23.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.50
П2
33.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.27
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.50
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
перерыв
Рейнджерс
0
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
76.00
X
14.50
П2
1.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.85
П2
4.06
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.35
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.59
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хеккен
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.06
П2
1.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
1
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.35
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
0
:
Риека
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.00
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
6.85
X
4.80
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
4.20
X
2.30
П2
2.89
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шкендия
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
4.56
X
2.80
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.35
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Гвардиола о матче с «Ливерпулем»: «Они были нашими главными соперниками последние 9−10 — нет смысла говорить, насколько они хороши. Но “Сити” готов — с нетерпением жду игру&raqu

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Ливерпулем» в Премьер-лиге.

Источник: Спортс"

Команды в воскресенье сыграют в 11-м туре АПЛ в Манчестере. «Горожане» идут вторыми в турнирной таблице с 19 очками, у «красных» 3-е место и 18 очков.

"Они были нашими главными соперниками последние девять-десять лет, поэтому нет необходимости говорить, насколько они хороши. Но мы готовы.

В четверг у нас тренировка, потом восстановление, один выходной, и нужно как можно лучше подготовить к игре.

Мы много говорили об этой неделе, о том, насколько она важна, и мы справились с ней очень, очень хорошо. Мне очень приятно встретиться с нашими болельщиками — я знаю, как много это значит — и надеюсь, что мы сможем показать хорошую игру.

Честно говоря, я в предвкушении и рад тому, что буду готовиться к воскресной игре. Я с нетерпением жду возможности снова сыграть в воскресенье против «Ливерпуля». Посмотрим, что получится", — сказал Гвардиола.