Шесть человек арестованы на протестах перед матчем «Виллы» и «Маккаби» в ЛЕ. Трое были задержаны за проявление расизма

Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
2
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
5.07
X
1.50
П2
6.25
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
2
:
Генк
4
Все коэффициенты
П1
74.00
X
12.50
П2
1.06
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
5.58
X
1.63
П2
5.27
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
4.05
X
1.80
П2
6.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.20
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо К
4
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хеккен
1
:
Страсбур
2
Все коэффициенты
П1
38.00
X
4.56
П2
1.28
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
1
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.00
П2
6.75
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
0
:
Риека
1
Все коэффициенты
П1
41.00
X
6.00
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
7.25
X
2.94
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
1
Все коэффициенты
П1
40.00
X
6.10
П2
1.20
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шкендия
1
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
3.80
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
4.40
П2
1.33
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Шесть человек арестованы на протестах перед матчем «Виллы» и «Маккаби» в ЛЕ. Трое были задержаны за проявление расизма

Полиция арестовала шестерых человек, участвовавших в протестах перед матчем «Астон Виллы» и «Маккаби» Тель-Авив в Бирмингеме.

Источник: Спортс"

Англичане играют с израильтянами (1:0, перерыв) в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.

Перед игрой у стадиона прошли произраильские и пропалестинские акции протеста. Сообщается, что они привели к беспорядкам.

Местная полиция подтвердила, что три человека были арестованы за нарушения общественного порядка, отягощенные проявлениями расизма.

Также 21-летний мужчина был арестован за невыполнение требования снять маску, 17-летний юноша — за невыполнение требования разойтись. Еще один человек за нарушение общественного порядка.

Для работы у стадиона было задействовано более 700 сотрудников полиции, а также полицейские лошади, собаки, беспилотники и дорожные службы. Командир полиции Том Джойс назвал ситуацию «беспрецедентной».