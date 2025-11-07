Аморим про оборону «МЮ»: «Ноттингем» нанес 17 ударов по нашим воротам — это недопустимо. Нельзя продолжать пропускать столько голов"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команде нужно удалить больше внимания обороне, чтобы допускать меньше ударов по своим воротам. В 10-м туре АПЛ «Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) на выезде.
"Если посмотреть на таблицу, то видно: команда, которая лидирует, не пропускает голов. Это, в первую очередь, командная проблема, потому что все взаимосвязано. Иногда, если ты лучше атакуешь, то и обороняешься эффективнее.
Но мы не можем продолжать пропускать столько, сколько пропускаем сейчас. Нам нужно быть агрессивнее. В последнем матче мы испытывали трудности при обороне в штрафной, потому что позволяли сопернику делать навесы без давления с флангов.
На этой неделе мы работали над этим компонентом, чтобы улучшить ситуацию. Они нанесли 17 ударов [по воротам «МЮ»] — это недопустимо. Это то, что мы обязаны изменить", — сказал Рубен Аморим.