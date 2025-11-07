Аморим про оборону «МЮ»: «Ноттингем» нанес 17 ударов по нашим воротам — это недопустимо. Нельзя продолжать пропускать столько голов"

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
2
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.44
П2
6.75
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
2
:
Генк
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
2
:
Лудогорец
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.50
П2
90.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
6.25
X
1.46
П2
5.75
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
1.68
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.20
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо К
5
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хеккен
1
:
Страсбур
2
Все коэффициенты
П1
56.00
X
5.00
П2
1.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
1
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
1.83
П2
7.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
0
:
Риека
1
Все коэффициенты
П1
48.00
X
6.25
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.00
П2
1.72
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
1
Все коэффициенты
П1
50.00
X
6.00
П2
1.20
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шкендия
1
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.00
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
Все коэффициенты
П1
32.00
X
4.90
П2
1.25
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Аморим про оборону «МЮ»: «Ноттингем» нанес 17 ударов по нашим воротам — это недопустимо. Нельзя продолжать пропускать столько голов"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команде нужно удалить больше внимания обороне, чтобы допускать меньше ударов по своим воротам. В 10-м туре АПЛ «Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) на выезде.

Источник: Спортс"

"Если посмотреть на таблицу, то видно: команда, которая лидирует, не пропускает голов. Это, в первую очередь, командная проблема, потому что все взаимосвязано. Иногда, если ты лучше атакуешь, то и обороняешься эффективнее.

Но мы не можем продолжать пропускать столько, сколько пропускаем сейчас. Нам нужно быть агрессивнее. В последнем матче мы испытывали трудности при обороне в штрафной, потому что позволяли сопернику делать навесы без давления с флангов.

На этой неделе мы работали над этим компонентом, чтобы улучшить ситуацию. Они нанесли 17 ударов [по воротам «МЮ»] — это недопустимо. Это то, что мы обязаны изменить", — сказал Рубен Аморим.