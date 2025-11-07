Ineos совладельца «МЮ» Рэтклиффа выплатит компенсацию для урегулирования судебного спора с «Тоттенхэмом» из-за поставки машин. Сумма составит более 11 млн фунтов (The Athletic)

«Тоттенхэм» расторг контракт с фирмой совладельца «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффа 11 марта, а в июне подал иск, утверждая, что клуб не выплатил ежегодный взнос в размере более 5 миллионов фунтов. Лондонцы также требовали возмещения ущерба на сумму не менее 5 275 974 фунтов из-за того, что сделка была расторгнута за более чем два года до конца ее действия.