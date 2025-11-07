Ineos совладельца «МЮ» Рэтклиффа выплатит компенсацию для урегулирования судебного спора с «Тоттенхэмом» из-за поставки машин. Сумма составит более 11 млн фунтов (The Athletic)

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
2
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.20
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
6.34
X
1.37
П2
7.75
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
2
:
Генк
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
2
:
Лудогорец
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
7.25
X
1.40
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.52
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо К
5
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хеккен
1
:
Страсбур
2
Все коэффициенты
П1
56.00
X
5.60
П2
1.20
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
1
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.67
П2
7.60
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
0
:
Риека
1
Все коэффициенты
П1
74.00
X
6.50
П2
1.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.15
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
1
Все коэффициенты
П1
67.00
X
6.80
П2
1.16
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шкендия
1
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.26
П2
40.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
Все коэффициенты
П1
49.00
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Ineos совладельца «МЮ» Рэтклиффа выплатит компенсацию для урегулирования судебного спора с «Тоттенхэмом» из-за поставки машин. Сумма составит более 11 млн фунтов (The Athletic)

Компания Ineos Джима Рэтклиффа согласилась на многомиллионную компенсацию для завершения судебного спора со «Тоттенхэмом».

Источник: Спортс"

Сумма может составить половину от более чем 11 миллионов фунтов, которые клуб хотел получить после расторжения спонсорского соглашения в марте, сообщает The Athletic.

Стороны достигли внесудебного урегулирования процесса, начатого после обвинения Ineos в нарушении пятилетнего контракта на сумму не менее 17,5 млн фунтов, заключенного в 2022 году со «шпорами» для продвижения модели автомобиля Grenadier в качестве «официального партнера по внедорожникам». По нему Ineos стала официальным партнером лондонской команды по поставке полноприводных автомобилей.

«Тоттенхэм» расторг контракт с фирмой совладельца «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффа 11 марта, а в июне подал иск, утверждая, что клуб не выплатил ежегодный взнос в размере более 5 миллионов фунтов. Лондонцы также требовали возмещения ущерба на сумму не менее 5 275 974 фунтов из-за того, что сделка была расторгнута за более чем два года до конца ее действия.

Ineos в ответ подал встречный иск на сумму более 1 миллиона фунтов, обвинив «Тоттенхэм» в ведении спонсорских переговоров с Audi, связанных с продажей Харри Кейна в «Баварию». «Шпоры» подали возражение по встречному иску в сентябре, признав, что вели переговоры с Audi, но отрицая, что это давало Ineos право расторгнуть контракт, поскольку клуб никогда не заключал соглашение с немецким автопроизводителем.

В исковом заявлении «Тоттенхэма» ранее излагались подробности сделки. По словам клуба, она включала ежегодные выплаты, начинающиеся с 2,125 миллиона фунтов в первый год и увеличивающиеся до 4,6 миллиона фунтов в пятый год, включая НДС и индексируемые по уровню инфляции.

«Шпоры» сообщили, что также требуют выплаты процентов и «дополнительных или иных компенсаций, которые сочтут необходимыми». Ineos в ответ заявила, что имела договорное право расторгнуть партнерское соглашение.