«Манчестер Сити» и УЕФА не позволили Каррагеру посмотреть матч ЛЧ с «Боруссией» на фанатской трибуне дортмундцев

Отмечается, что УЕФА и «Манчестер Сити» отказались от комментариев, при этом каждая из сторон выступила с опровержением. УЕФА посчитал, что медийная аккредитация эксперта не позволяет ему сменить пресс-зону на трибуны, в то время как «Сити» посчитал, что присутствие бывшего игрока «Ливерпуля» на гостевой трибуне и поддержка им соперника были бы не самым мудрым решением и могли бы создать проблемы.