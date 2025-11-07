«Манчестер Сити» и УЕФА не позволили Каррагеру посмотреть матч ЛЧ с «Боруссией» на фанатской трибуне дортмундцев

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт, хотел поддержать немецкую команду на стадионе «Этихад», но УЕФА и «Манчестер Сити» отнеслись к этому скептически и отклонили запрос CBS Sports, сообщает Daily Mail.
Напомним, в 2024 году Каррагер уже смотрел матч «Боруссии» на фанатской трибуне дортмундцев. Позже он признался, что после этого страдал от похмелья после восьми пинт пива.
5 ноября вечером в Манчестере 47-летний экс-игрок прошел с фанатами гостей от центра города до стадиона. Каррагеру вручили шарф «Дортмунда», он присоединился к исполнению некоторых песен болельщиков. Ему вручили пиво, и в какой-то момент он поднял в воздух желтый файер. Однако на стадионе ему отказали в просьбе посмотреть матч на трибуне дортмундцев.
Отмечается, что УЕФА и «Манчестер Сити» отказались от комментариев, при этом каждая из сторон выступила с опровержением. УЕФА посчитал, что медийная аккредитация эксперта не позволяет ему сменить пресс-зону на трибуны, в то время как «Сити» посчитал, что присутствие бывшего игрока «Ливерпуля» на гостевой трибуне и поддержка им соперника были бы не самым мудрым решением и могли бы создать проблемы.
Перспективу того, что Каррагер будет брать интервью у игроков хозяев в туннеле после того, как все 90 минут поддерживал соперника, также сочли неприемлемой.