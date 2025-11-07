«Коринтианс» просит Депая покинуть люкс в отеле за 3,8 млн рублей в месяц с личным поваром. Клуб должен форварду 348 млн, Мемфис отказывается съезжать

Его номер предусматривает круглосуточное обслуживание, включая клининг, прачечную, консьерж-сервис и личного повара. По условиям контракта для Депая должен быть предоставлен президентский люкс, личный повар, частная охрана и бронированный автомобиль.
«Президент правления Осмар Стабиле разъяснил, что провел встречу с Мемфисом, где объяснил игроку необходимость переезда из отеля в дом или апартаменты с меньшей стоимостью аренды», — говорится в протоколе собрания руководства клуба.
При этом в официальном заявлении для прессы «Коринтианс» утверждает, что сам игрок изъявил готовность сменить место жительства. Однако, как сообщает UOL, на данный момент Мемфис по-прежнему проживает в отеле, форвард отказался переезжать в другие апартаменты.
Также сообщается, что клуб должен Депаю около 23 млн реалов (348 млн рублей). Еще в сентябре руководство «Коринтианс» и представители нидерландца достигли договоренности о выплате долга в размере около 18 миллионов реалов. Клуб предложил следующую схему: половина суммы выплачивается ежемесячными платежами до февраля следующего года, а оставшаяся часть будет погашена единовременно в марте.