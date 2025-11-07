«Коринтианс» просит Депая покинуть люкс в отеле за 3,8 млн рублей в месяц с личным поваром. Клуб должен форварду 348 млн, Мемфис отказывается съезжать

Также сообщается, что клуб должен Депаю около 23 млн реалов (348 млн рублей). Еще в сентябре руководство «Коринтианс» и представители нидерландца достигли договоренности о выплате долга в размере около 18 миллионов реалов. Клуб предложил следующую схему: половина суммы выплачивается ежемесячными платежами до февраля следующего года, а оставшаяся часть будет погашена единовременно в марте.