«Мидтьюлланд» лидирует в ЛЕ после 4 туров. «Астон Вилла» — 6-я, «Бетис» — 9-й, ПАОК — 10-й, «Фенербахче» — 15-й, «Ноттингем Форест» — 2

На 2-м и 3-м месте располагаются «Фрайбург» и «Ференцварош», набравшие по 10 баллов.
«Сельта» занимает 4-е место в таблице, «Брага» — 5-е, «Астон Вилла» — 6-е, «Лион» — 7-е. У всех этих команд по 9 баллов.
Восьмым с 8 очками идет «Виктория Пльзень» У «Бетиса» столько же баллов и 9-е место.
ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева, набравший 7 очков, находится на 10-м месте. «Порту» и «Фенербахче», на счету которых тоже 7 баллов, идут 14-ми и 15-ми соответственно.
У «Ноттингем Форест» 5 очков и 23-е место в таблице.