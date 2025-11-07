Гендиректором «Газпром Арены» стала Виктория Кондратьева. Ранее она управляла стадионами, ледовыми аренами и лыжно-биатлонным комплексом

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
0
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
3
:
Генк
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
2
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
6
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
1
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Гендиректором «Газпром Арены» стала Виктория Кондратьева. Ранее она управляла стадионами, ледовыми аренами и лыжно-биатлонным комплексом

Виктория Кондратьева приступила к работе на посту гендиректором «Газпром Арены» 6 ноября.

Источник: Спортс"

В 1993 году она окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена, в 2001-м — юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

«Имеет большой опыт работы в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами — от лыжно-биатлонного комплекса до ледовых арен и стадионов, а также — опыт организации соревнований, в том числе международного уровня. Имеет профессиональные награды различных международных спортивных федераций и ассоциаций», — говорится в сообщении «Зенита».

Ранее петербургский клуб объявил об уходе Владимира Литвинова, который 18 лет занимал пост заместителя председателя правления по инфраструктуре.

Фото: fc-zenit.ru.