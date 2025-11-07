Гендиректором «Газпром Арены» стала Виктория Кондратьева. Ранее она управляла стадионами, ледовыми аренами и лыжно-биатлонным комплексом

«Имеет большой опыт работы в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами — от лыжно-биатлонного комплекса до ледовых арен и стадионов, а также — опыт организации соревнований, в том числе международного уровня. Имеет профессиональные награды различных международных спортивных федераций и ассоциаций», — говорится в сообщении «Зенита».