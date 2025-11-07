Андрей Канчельскис: «Дзюба может усилить “Краснодар” и побороться за титул. Хороший вариант для подмены Кордобы»

«Не исключаю, что до завершения карьеры у Дзюбы еще будет шанс побороться за титул РПЛ. Понятное дело, что не с “Акроном”. Но если он перейдет в топ-клуб на роль запасного, то такой вариант возможен.
Тот же «Краснодар» Артем может усилить. Дзюба — хороший вариант для подмены Кордобы.
Сейчас Артем играет как основной нападающий, а 2−3 года еще спокойно может провести в статусе запасного, принося пользу команде«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед”.
В 13 матчах сезона РПЛ на счету Дзюбы 4 гола и 2 ассиста. Его контракт с «Акроном» рассчитан до июня 2026 года.
