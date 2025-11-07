Александр Алаев: «Создание энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру и сохранить память о ее лучших моментах»

«Футбол — часть культурного кода страны. Создание открытой энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру, сохранить память о ее лучших моментах и передать эти знания будущим поколениям», — сказал президент Мир РПЛ.
Заместитель гендиректора «Рувики» Илья Петрунин также подчеркнул значимость проекта.
«Совместно с российской Премьер-лигой мы хотим сформировать структурированный и проверенный массив знаний о футболе в России. Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны», — сказал Петрунин.