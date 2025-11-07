Александр Алаев: «Создание энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру и сохранить память о ее лучших моментах»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
0
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
3
:
Генк
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
2
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
6
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
1
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Александр Алаев: «Создание энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру и сохранить память о ее лучших моментах»

Александр Алаев высказался о создании базы знаний о российском футболе в «Рувики».

Источник: Sports

«Футбол — часть культурного кода страны. Создание открытой энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру, сохранить память о ее лучших моментах и передать эти знания будущим поколениям», — сказал президент Мир РПЛ.

Заместитель гендиректора «Рувики» Илья Петрунин также подчеркнул значимость проекта.

«Совместно с российской Премьер-лигой мы хотим сформировать структурированный и проверенный массив знаний о футболе в России. Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны», — сказал Петрунин.