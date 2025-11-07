Федор Конюхов: «Давно слежу за Дзюбой — болею за него. Он сильный, здоровый, присутствует харизма, еще и голы хорошо забивает»

«Я давно слежу за Дзюбой, болею за него. Он сильный, здоровый, в нем присутствует харизма, так еще и голы хорошо забивает», — сказал Федор Конюхов.
Путешественник Федор Конюхов высказался про нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.
«Я давно слежу за Дзюбой, болею за него. Он сильный, здоровый, в нем присутствует харизма, так еще и голы хорошо забивает», — сказал Федор Конюхов.
Форвард забил 4 гола и сделал 2 передачи в 13 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.