В «Акроне» рассказали о состоянии Дзюбы перед игрой с «Динамо»: «Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался насчет участия Артема Дзюбы в матче 15-го тура Мир РПЛ против «Динамо».
37-летний форвард ранее пропустил несколько матчей из-за травмы.
— Сможет ли Дзюба сыграть с «Динамо»?
— Не отвечу. Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием, — сказал Клюшев.