Глушаков о Захаряне: «Может, он закис в Испании, травмы идут от головы. Арсену не помешало бы приехать в Россию — увидеть друзей и пообщаться на русском»

В этом сезоне полузащитник «Реал Сосьедад» провел 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Футболист не был вызван в состав российской сборной на матчи в ноябре. На прошлой неделе Арсен досрочно покинул поле в матче Ла Лиги против «Атлетика» (3:2) из-за повреждения.