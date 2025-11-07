Глушаков о Захаряне: «Может, он закис в Испании, травмы идут от головы. Арсену не помешало бы приехать в Россию — увидеть друзей и пообщаться на русском»

В этом сезоне полузащитник «Реал Сосьедад» провел 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Футболист не был вызван в состав российской сборной на матчи в ноябре. На прошлой неделе Арсен досрочно покинул поле в матче Ла Лиги против «Атлетика» (3:2) из-за повреждения.
"Захаряну не помешало бы приехать в Россию, на родину, увидеть друзей и на русском языке пообщаться.
Может быть, он там закис и ему тяжело психологически, может, от головы идут все эти травмы.
Скорейшего выздоровления", — сказал Глушаков.
«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную — вопрос к Карпину».