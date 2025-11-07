Ричмонд
Петржела о словах Станковича про усталость: «Если он хочет к жене и дочке — пусть едет. Тогда он не тренер. Тренер обязан уметь выходить из таких ситуаций»

Властимил Петржела прокомментировал слова Дена Станковича про усталость.

Источник: Спортс"

Ранее главный тренер «Спартака» заявил: «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой — к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов».

"У Станковича — обычная ситуация для тренера. У каждого специалиста так бывает: выиграл игру — болельщики тебя любят, проиграл — ненавидят. Меня в России тоже сначала критиковали, но потом все изменилось.

Если Станкович хочет к жене и дочке — значит, пусть едет. Тогда он не тренер. Пока ты тренер, ты обязан уметь выходить из таких ситуаций. Сегодня ты на вершине таблицы, завтра — внизу. Это нормально. Надо терпеть.

Мне было проще, потому что я любил «Зенит», и поражения меня не так огорчали. Но если у человека уже появилось желание покинуть клуб — лучше уйти. «Спартак» — это команда, которая всегда борется за верхние места. Здесь либо терпишь, либо уходишь«, — сказал бывший главный тренер “Зенита”.