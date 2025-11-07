Петржела о словах Станковича про усталость: «Если он хочет к жене и дочке — пусть едет. Тогда он не тренер. Тренер обязан уметь выходить из таких ситуаций»

Мне было проще, потому что я любил «Зенит», и поражения меня не так огорчали. Но если у человека уже появилось желание покинуть клуб — лучше уйти. «Спартак» — это команда, которая всегда борется за верхние места. Здесь либо терпишь, либо уходишь«, — сказал бывший главный тренер “Зенита”.