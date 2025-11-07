Слот о Гвардиоле: «Многие матчи уже не доставляют удовольствия, но игру его команды ждешь с нетерпением — скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля»

Здорово смотреть эти матчи, тогда как многие другие игры, на мой взгляд, уже не доставляют удовольствия. Сейчас все больше внимания уделяется трате времени и вещам, которые мне не очень нравятся в футболе, но являются отличными инструментами, чтобы усложнить задачу другим командам, играющим против тебя. Я бы сказал, что это новая тактика в футболе, но команды Пепа редко к этому прибегают.