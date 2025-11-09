Артем Сергеев: «В хоккее Fan ID будет лишним. Не помню даже, когда были какие-либо конфликты на трибунах. В футболе другая ситуация, там драки бывают, файеры, это не совсем безопасно»

"Мое мнение по поводу возможного введения Fan ID в хоккее? Думаю, это долгосрочная перспектива, нужно много лет, чтобы люди к этому адаптировались, смирились с этим и приняли. Если это случится, то поначалу будет намного меньше зрителей ходить на матчи.