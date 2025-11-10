Дзюба о «Зените»: «Играют два россиянина — стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе. Обвинить своих пацанов проще всего»

— Скажи, у тебя поменялось мнение о том, что «Зенит» — клуб из Рио-де-Жанейро и прочее?
— Это провокационный вопрос. Ответ мы видим, играют два россиянина. Мы используем казаха Алипа, а по большому счету, стоит Мостовому или Глушенкову провести среднюю игру, они сразу в запасе.
Жерсон только выздоровел — и сразу Мост сел. Видим, как Андрей Мостовой подходит на интервью и просто не радуется, а в подавленном состоянии.
Я думаю, это все очевидно. Проще всего — обвинить своих пацанов", — сказал Дзюба.
