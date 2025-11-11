Зидан о том, когда снова будет тренировать: «Скоро»

Зинедин посетил благотворительный матч в Тулоне, организованный его другом, но сам участия в нем не принял.
— Я бы хотел выйти на поле, но мы не молодеем. Мы стареем и, к сожалению, время от времени получаем травмы. Так что я пока побуду тренером.
— Когда мы снова увидим вас на поле?
— Скоро, я надеюсь.
— А на тренерской скамье?
— Скоро, — сказал Зидан.
Француз не работает главным тренером с 2021 года, после ухода из «Мадрида». 53-летний специалист считается главным кандидатом на пост тренера сборной Франции после ЧМ-2026, когда уйдет Дидье Дешам.