Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

Зидан о том, когда снова будет тренировать: «Скоро»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен в скором времени вернуться к работе.

Источник: Спортс"

Зинедин посетил благотворительный матч в Тулоне, организованный его другом, но сам участия в нем не принял.

— Я бы хотел выйти на поле, но мы не молодеем. Мы стареем и, к сожалению, время от времени получаем травмы. Так что я пока побуду тренером.

— Когда мы снова увидим вас на поле?

— Скоро, я надеюсь.

— А на тренерской скамье?

— Скоро, — сказал Зидан.

Француз не работает главным тренером с 2021 года, после ухода из «Мадрида». 53-летний специалист считается главным кандидатом на пост тренера сборной Франции после ЧМ-2026, когда уйдет Дидье Дешам.