Владислав Радимов: «Станкович на грани нервного срыва. Так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил»

Серб после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме “Спартак” играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.
«Думаю, что Станкович на грани нервного срыва. Да, понятно, что тренер “Спартака” всегда будет под давлением, это одна из самых популярных команд нашей страны. Но когда ты приходишь в клуб, ты должен это понимать.
Мне еще резануло слух, что не так давно Станкович сказал, что он иностранец и поэтому к нему так относятся. Абсолютно не так. Так, как относились журналисты к Абаскалю, не сравнить со Станковичем. Только из‑за того, что у него хорошее футбольное прошлое в качестве игрока, поэтому футболисты ему верят и доверяют.
Но вот так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил. И самое страшное, что извинения принесли люди из «Спартака», но не сам Станкович", — сказал Радимов.
Эмоции Станковича можно понять. Репортер «Матч ТВ» ошибся.