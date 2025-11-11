Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

Владислав Радимов: «Станкович на грани нервного срыва. Так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича за конфликт с журналистом «Матч ТВ» в прямом эфире.

Источник: Спортс"

Серб после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме “Спартак” играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.

«Думаю, что Станкович на грани нервного срыва. Да, понятно, что тренер “Спартака” всегда будет под давлением, это одна из самых популярных команд нашей страны. Но когда ты приходишь в клуб, ты должен это понимать.

Мне еще резануло слух, что не так давно Станкович сказал, что он иностранец и поэтому к нему так относятся. Абсолютно не так. Так, как относились журналисты к Абаскалю, не сравнить со Станковичем. Только из‑за того, что у него хорошее футбольное прошлое в качестве игрока, поэтому футболисты ему верят и доверяют.

Но вот так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил. И самое страшное, что извинения принесли люди из «Спартака», но не сам Станкович", — сказал Радимов.

Эмоции Станковича можно понять. Репортер «Матч ТВ» ошибся.