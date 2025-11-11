Владислав Радимов: «Станкович на грани нервного срыва. Так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил»

Мне еще резануло слух, что не так давно Станкович сказал, что он иностранец и поэтому к нему так относятся. Абсолютно не так. Так, как относились журналисты к Абаскалю, не сравнить со Станковичем. Только из‑за того, что у него хорошее футбольное прошлое в качестве игрока, поэтому футболисты ему верят и доверяют.