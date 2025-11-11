Александр Мостовой: «Не верю, что “Динамо” вылетит в ФНЛ. Не назову их сезон позорным, а что позорного? Но совмещение постов — непозволительно, глупость»

— Конечно, не верю в то, что «Динамо» вылетит в ФНЛ. Этого не будет. Ясно, что по графику они идут в зону вылета, но с таким составом они этого не сделают.
Рано или поздно они начнут выигрывать и поднимутся. Другое дело, что большое отставание от пятерки. Им главное не занять 10−11-е место.
Не назову этот сезон «Динамо» позорным. А что позорного? Ничего такого.
— Надо ли Карпину дать время?
— Вижу всегда смешные высказывания, что тренеру надо дать подольше поработать. Мне тоже дайте контракт на пять лет, а когда выгонят, скажу: «Извините, не получилось». Это смешно. Совмещение постов — непозволительно, глупость какая! — сказал Мостовой.