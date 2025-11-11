Газзаев о «Динамо»: «Команда выступает неубедительно — по результатам и качеству игры. Возможности клуба высокие — такие же, как у “Зенита”, “Краснодара”, “Локо

Теперь для того, чтобы попасть в призовую тройку, «Динамо» во втором круге надо выиграть минимум 10−12 матчей. Команда выступает неубедительно — и по результатам, и по качеству игры. Ожидания перед началом сезона были высокими, а выступление команды пока не впечатляет. Сложно сказать, с чем это связано. Я думаю, что существует большой комплекс проблем и нельзя выделить какой-то отдельный элемент. Это и функциональная подготовка, и тактическая гибкость тренерского штаба, и ответственность игроков, которые должны понимать, какой великий клуб они представляют. Ведь все знают богатые историю и традиции «Динамо».