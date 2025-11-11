Расулов о провальной половине сезона «Динамо»: «Не знаю, для кого? Так громко говорить нельзя — 100%. Мы сами от себя ожидали лучшей игры»

Команда тренера Валерия Карпина на данный момент занимает 10-е место в таблице чемпионата, набрав 17 очков в 15 матчах.
— Можно констатировать, что первая половина сезона вышла провальной?
— Так громко говорить нельзя — 100%. Провальная… Не знаю, для кого?
— Для болельщиков, наверное.
-То, что от нашей команды ожидали места в таблице выше — да. Я думаю, мы и сами от себя ожидали лучшей игры, больше побед и место в таблице выше.
К сожалению, сейчас это не то, что мы хотели видеть, — сказал Курбан Расулов.
