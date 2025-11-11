Ричмонд
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2

Расулов о провальной половине сезона «Динамо»: «Не знаю, для кого? Так громко говорить нельзя — 100%. Мы сами от себя ожидали лучшей игры»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал выступление команды в первой половине сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Команда тренера Валерия Карпина на данный момент занимает 10-е место в таблице чемпионата, набрав 17 очков в 15 матчах.

— Можно констатировать, что первая половина сезона вышла провальной?

— Так громко говорить нельзя — 100%. Провальная… Не знаю, для кого?

— Для болельщиков, наверное.

-То, что от нашей команды ожидали места в таблице выше — да. Я думаю, мы и сами от себя ожидали лучшей игры, больше побед и место в таблице выше.

К сожалению, сейчас это не то, что мы хотели видеть, — сказал Курбан Расулов.

