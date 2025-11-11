Ричмонд
Ташуев о «Спартаке»: «Станкович стабилизировал состав — больше не дергается. Раньше мы не понимали, как он хочет строить игру. Ситуация поменялась в лучшую сторону»

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался о победе «Спартака» над «Ахматом» (2:1) в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс

— Вам понятен тот футбол, который серб ставит в «Спартаке»?

— Сегодня уже можно говорить о том, что Деян стабилизировал состав. Больше не дергается.

А то раньше мы не понимали, как он хочет строить игру. Маркиньос выходил на разных позициях, кто-то еще… Шараханья.

Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Футболисты привыкают к своим позициям, своим ролям на поле.

-То есть перспективы у этого «Спартака» просматриваются?

— Во-первых, подопечные Станковича бились против «Ахмата», выдерживали давление, борьбу. Играли по счету, мало что позволили хозяевам после перерыва.

Да, пропустили со стандарта. Но в остальном справлялись с давлением. Грозненцы же обладают неплохой скамейкой. Есть кем усиливать игру.

На замену вышли Жемалетдинов, Конате. Но ничего — «Спартак» не дрогнул. Да и Станкович грамотно сработал заменами.

— Поясните, пожалуйста.

— «Ахмат» стал играть в два нападающих, больше задействовал фланги. Деян сразу заменил уставших латералей, Дмитриева поднял повыше.

Выпустил свежих Рябчука и Зобнина. И стало спокойнее. Москвичи сыграли на удержание, добились важной победы, — сказал Сергей Ташуев.