Линекер о чемпионской гонке в АПЛ: «Если бы был болельщиком “Арсенала”, чувствовал бы себя неплохо. Лидерство в таблице им поможет. Если не проигрывать — все будет хорошо»

На данный момент в таблице чемпионата лидирует «Арсенал», имеющий в активе 26 очков в 11 матчах.
«В этом сезоне “Арсеналу” не приходится никого догонять. Они лидируют в таблице — и это им поможет. В таком положении, если не проигрывать, все будет хорошо, и если ни одна другая команда не будет невероятна стабильна.
«Манчестер Сити», конечно, набирает обороты, а «Ливерпуль» играет очень плохо.
Мы думали, что «Ливерпуль» после пары хороших матчей возвращается к тому, кем он был в прошлом сезоне, но в матче с «Манчестер Сити» они сделали шаг назад.
Если бы я был болельщиком «Арсенала», то сейчас чувствовал себя довольно неплохо", — сказал Гари Линекер в подкасте The Rest is Football.