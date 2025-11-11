Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2

Линекер о чемпионской гонке в АПЛ: «Если бы был болельщиком “Арсенала”, чувствовал бы себя неплохо. Лидерство в таблице им поможет. Если не проигрывать — все будет хорошо»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о ходе чемпионской гонке в АПЛ.

Источник: Спортс"

На данный момент в таблице чемпионата лидирует «Арсенал», имеющий в активе 26 очков в 11 матчах.

«В этом сезоне “Арсеналу” не приходится никого догонять. Они лидируют в таблице — и это им поможет. В таком положении, если не проигрывать, все будет хорошо, и если ни одна другая команда не будет невероятна стабильна.

«Манчестер Сити», конечно, набирает обороты, а «Ливерпуль» играет очень плохо.

Мы думали, что «Ливерпуль» после пары хороших матчей возвращается к тому, кем он был в прошлом сезоне, но в матче с «Манчестер Сити» они сделали шаг назад.

Если бы я был болельщиком «Арсенала», то сейчас чувствовал себя довольно неплохо", — сказал Гари Линекер в подкасте The Rest is Football.