Аршавин о судействе в РПЛ: «Первое — арбитры странно трактуют игру руками. Второе — судьи долго смотрят ВАР, любой зритель на пятом повторе понимает, что случилось»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о работе арбитров в РПЛ.

Источник: Спортс"

— У нас все нещадно ругают судей, чуть ли не после каждого тура. Согласны с этой критикой и не кажется ли вам, что арбитры зачастую ошибаются, потому что находятся под диким давлением?

— Мне в судействе не нравятся два вопроса.

Первое: на мой взгляд, арбитры странно трактуют игру руками, которая никак не влияет на эпизод. Моему пониманию игры они не соответствуют.

Второе: иногда арбитры слишком долго смотрят ВАР, в то время как любой зритель максимум на пятом повторе понимает, что случилось, — сказал Андрей Аршавин.