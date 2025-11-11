Аршавин о судействе в РПЛ: «Первое — арбитры странно трактуют игру руками. Второе — судьи долго смотрят ВАР, любой зритель на пятом повторе понимает, что случилось»

— У нас все нещадно ругают судей, чуть ли не после каждого тура. Согласны с этой критикой и не кажется ли вам, что арбитры зачастую ошибаются, потому что находятся под диким давлением?
— Мне в судействе не нравятся два вопроса.
Первое: на мой взгляд, арбитры странно трактуют игру руками, которая никак не влияет на эпизод. Моему пониманию игры они не соответствуют.
Второе: иногда арбитры слишком долго смотрят ВАР, в то время как любой зритель максимум на пятом повторе понимает, что случилось, — сказал Андрей Аршавин.