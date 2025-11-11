Зырянов о Шилове: «Терпеть точно нужно. В “Зените” нужно вгрызаться зубами за место, чтобы забрать его себе. Ребята видят тренировки Жерсона и Вендела — это большой плюс»

— Каждодневная работа — это единственный совет футболисту, чтобы пробиться в РПЛ?
— Просто так вам никто не даст место в топ-клубе. Если брать «Зенит», то здесь нужно зубами вгрызаться, чтобы забрать его себе.
Целеустремленность, терпение и любовь к футболу. Только так. Когда начинал в 90-е годы, у нас не было легионеров.
Мы варились в собственном соку, видели сильных игроков по телевизору. Когда двери открылись для иностранных футболистов, стало возможно сравнивать, смотреть на них.
Для наших молодых ребят, которые сейчас видят тренировки Жерсона и Вендела, это большой плюс.
Конкурируя и работая с ними, они растут как спортсмены. У меня в молодости такого не было.
— Какой совет вы дали бы Шилову?
— Терпеть, ждать своего шанса.
Хотя, возможно, это звучит не совсем корректно — ему уже предоставлялось много шансов. И при получении своих минут на поле Вадим делает результативные действия.
Показывая, что он достоин быть в «Зените», получать больше времени, выходить в составе. Но терпеть Шилову точно нужно, — сказал Константин Зырянов.