40-летний капитан «Вашингтона» забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах за карьеру, став первым хоккеистом в истории лиги с таким результатом.
«900 голов в НХЛ Саши Овечкина — это круто. Не созванивались. Он умница», — сказал Дзюба.
Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина.
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше