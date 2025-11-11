Лионель Месси: «Мы с семьей скучаем по Барселоне, очень хотим вернуться. С нетерпением жду возможности вернуться на “Камп Ноу”, когда он будет готов»

Я с нетерпением жду возможности вернуться на стадион, когда он будет готов, потому что я не возвращался на «Камп Ноу» с момента переезда в Париж, а потом команда переехала на «Монжуик». Будет любопытно вернуться на новый стадион, потому что в последний раз я видел его давным-давно, и будет интересно снова пережить и вспомнить все, что там было, даже если стадион будет другим. Я благодарен за многолетнюю любовь, не испытываю ничего, кроме благодарности«, — сказал нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины.