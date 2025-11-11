Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
6.20
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Лионель Месси: «Мы с семьей скучаем по Барселоне, очень хотим вернуться. С нетерпением жду возможности вернуться на “Камп Ноу”, когда он будет готов»

Лионель Месси заявил, что обсуждает с семьей возможность вернуться в Барселону.

Источник: Спортс"

"Я очень хочу туда вернуться, мы очень скучаем по Барселоне — мои дети, моя жена, мы много говорим о том, чтобы снова там жить. У нас есть там дом, так что мы очень этого хотим.

Я с нетерпением жду возможности вернуться на стадион, когда он будет готов, потому что я не возвращался на «Камп Ноу» с момента переезда в Париж, а потом команда переехала на «Монжуик». Будет любопытно вернуться на новый стадион, потому что в последний раз я видел его давным-давно, и будет интересно снова пережить и вспомнить все, что там было, даже если стадион будет другим. Я благодарен за многолетнюю любовь, не испытываю ничего, кроме благодарности«, — сказал нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины.