Гендиректор «Ювентуса» Комолли: «Каждый день просыпаюсь с мыслью: как сделать так, чтобы “Юве” снова начал побеждать? Я одержим победами»

Генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли высказался о задачах клуба.

Источник: Спортс"

Выступая перед журналистами на стадионе «Альянц», Комолли поблагодарил Джона Элканна за доверие и подчеркнул значимость своей новой должности:

«Для меня это честь и привилегия — управлять этим клубом. Каждый день я просыпаюсь с мыслью: как сделать так, чтобы “Ювентус” снова начал побеждать? Я одержим победами. У этого клуба невероятная история успеха, и нет иного пути, кроме как ее продолжать и чтить».

Мы работали над тем, чтобы нужные люди занимали нужные позиции и разделяли правильные ценности. Мы одержимы идеей совершенствования — у нас нет времени на раздумья. Наша единственная цель — возвращение к победам", — приводит слова Комолли TuttoMercatoWeb.