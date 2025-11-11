Ричмонд
Глава RFEF Лусан о травме Ямаля и процедуре «Барсы» без уведомления: «Разжигать споры не будем, это непредвиденные обстоятельства. Ламин важен для клуба и сборной, об игроках надо заботиться»

Президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан прокомментировал ситуацию с травмой Ламина Ямаля.

Ранее стало известно, что 18-летний вингер «Барселоны» не сыграет в ноябрюских матчах сборной Испании против Грузии и Турции. В RFEF удивились тому, что Ямаль без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

"Мы должны заботиться об игроке. Иногда возникают обстоятельства, с которыми можно было бы справиться лучшим образом, но он игрок как клуба, так и сборной, и он важен для обеих команд. Мы должны заботиться о нем и надеяться, что он быстро восстановится.

Это непредвиденные обстоятельства, и мы должны действовать. Мы не намерены разжигать никаких споров. Важно, чтобы он был с клубом и сборной", — сказал Лусан.

