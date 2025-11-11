Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.36
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
33.00
П2
69.00
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Руни о Шешко: «Он умеет бороться и цепляться за мяч, Беньямин удерживает его лучше Хейлунда. Он играет лучше, чем многие считают»

Уэйн Руни выделил положительные стороны в игре форварда «МЮ» Беньямина Шешко.

Источник: Спортс"

"Сейчас у него немного сложный период в плане голов. С новым вратарем команда теперь стала играть прямолинейнее на Шешко, и мы видим, что он может бороться, он лучше удерживает мяч, чем Хейлунд. Когда мяч идет на него, Мбемо, Кунья и Маунт совершают рывки в пространство за его спиной.

Потому что они знают — он будет бороться, он выиграет длинный заброс, он сделает это. Думаю, он играет лучше, чем многие считают. Но я все же думаю, что ему нужно просто получать мяч, зацепиться за него, отдать пас, войти в штрафную и надеяться, что ему создадут моменты. По-моему, он играет нормально — и все у него получится«, — сказал экс-форвард “МЮ” на Overlap Fan Debate.