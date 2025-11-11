Ричмонд
Френки де Йонг: «АПЛ — лучшая лига мира, но это не значит, что нужно ехать туда, чтобы доказать свою ценность. Предложения были, но я счастлив в “Барселоне”

Френки де Йонг не считает, что нужно играть в АПЛ, чтобы доказать свой класс.

"Всегда были команды, которые интересовались мной, но я никогда не рассматривал такие варианты. Я чувствую себя ценным и важным игроком, а моя семья прекрасно живет в Барселоне — мы полностью интегрировались.

Должен ли я перейти в АПЛ, чтобы доказать свою ценность? Не думаю. Были предложения, но я счастлив в «Барселоне». АПЛ сейчас — лучшая лига мира, без сомнений, как когда-то, лет десять назад, ею была Ла Лига.

Но это не значит, что нужно ехать туда, чтобы доказать, что ты большой игрок. С детства моей мечтой была «Барселона» — сказал полузащитник сине-гранатовых.