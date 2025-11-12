Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.10
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.36
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
33.00
П2
69.00
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

«Станкович не женщина, чтобы его жалеть, тут профессиональный спорт. Не зря говорят, что тренер вместе с контрактом подписывает увольнительную и кладет в пиджак». Семшов об отставке Деяна из «Спарт

Игорь Семшов поделился мыслями об отставке Деяна Станковича из «Спартака».

Источник: Спортс"

«Станкович не женщина, чтобы его жалеть. Тут профессиональный спорт. Есть результат — тебя оставляют. Нет — выгоняют. Кулуарные разговоры всегда будут. Ты работаешь в “Спартаке”, в команде, перед которой стоят большие задачи. К этому нужно спокойно относиться. А Станкович стал сам где-то разжигать эту тему.

В нашей профессии не до жалости. Не зря говорят, что тренер вместе с контрактом подписывает увольнительную и кладет себе в пиджак.

Мне удивительно, что расставание произошло именно сейчас. Учитывая, что последние две игры Станкович выиграл. Плюс частая смена тренеров до хорошего не доводит.

Я бы оставил его до зимней паузы. Восемь очков — не такой большой отрыв. Тем более игры с конкурентами сейчас будут", — сказал бывший полузащитник сборной России.