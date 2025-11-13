Ричмонд
Росс Баркли: «Когда много пьешь, то совершаешь то, о чем потом жалеешь. Однажды меня сняли на видео, это попало в СМИ — в наказание я поехал с “Челси” на игру, но не попал

Полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли рассказал, как столкнулся с последствиями употребления алкоголя.

Источник: Спортс"

"Если вы выпиваете слишком много, то совершаете поступки, о которых потом жалеете. Однажды в воскресенье я отдыхал в Ливерпуле и напился, а в среду у нас была игра. Меня сняли на видео, а потом это попало в СМИ.

У «Челси» была выездная игра во Франции [против «Лилля»], тогда главным тренером был Фрэнк Лэмпард. На самом деле он мог сказать мне не так много, кроме как [посоветовать] извлечь из этого урок и выбирать для этого подходящее время, потому что в юности он тоже через это проходил.

Но в наказание я поехал вместе с командой, но не попал в заявку. Мне пришлось наблюдать за игрой рядом с тренером. Это было тяжело. Это был один из случаев, который, вероятно, произвел определенное впечатление", — сказал Баркли.

Баркли об алкоголе: «Я не пью с лета, это помогает сохранять ясность ума — хочу использовать оставшиеся годы в футболе по максимуму».