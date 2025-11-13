Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.69
П2
1.35
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Лапорта о президентских выборах: «Назначим их, когда будет лучше для “Барсы”. Например, перед гипотетическим полуфиналом ЛЧ — будем бороться в каждом турнире, надеюсь»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящих президентских выборах в клубе.

Источник: Спортс"

«Сейчас я о них не думаю. Мы только начали сезон, борьба в самом разгаре. Согласно уставу, они должны пройти с 15 марта по 15 июня. Мы назначим их, когда это будет удобно для “Барсы”.

Мне не нравится подобный оппортунизм, я подумаю о том, что лучше для команды. Когда мы увидим, как команда прогрессирует.

Не заставляйте меня называть дату, но да, например, перед гипотетическим полуфиналом Лиги чемпионов. Надеюсь, мы будем бороться до конца в каждом турнире. Мы еще не решили, я хочу прожить эти яркие моменты", — заявил Лапорта.