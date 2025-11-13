Лапорта о президентских выборах: «Назначим их, когда будет лучше для “Барсы”. Например, перед гипотетическим полуфиналом ЛЧ — будем бороться в каждом турнире, надеюсь»

«Сейчас я о них не думаю. Мы только начали сезон, борьба в самом разгаре. Согласно уставу, они должны пройти с 15 марта по 15 июня. Мы назначим их, когда это будет удобно для “Барсы”.
Мне не нравится подобный оппортунизм, я подумаю о том, что лучше для команды. Когда мы увидим, как команда прогрессирует.
Не заставляйте меня называть дату, но да, например, перед гипотетическим полуфиналом Лиги чемпионов. Надеюсь, мы будем бороться до конца в каждом турнире. Мы еще не решили, я хочу прожить эти яркие моменты", — заявил Лапорта.