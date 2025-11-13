Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.69
П2
1.35
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Анчелотти о Винисиусе: «У него сильный характер, он не зацикливается на критике и ошибках. Ему нужно осознать свою новую, более важную роль в раздевалке “Реала”

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о поведении Винисиуса Жуниора.

Источник: Спортс"

— Вам почти всегда удавалось сдерживать взрывной характер Винисиуса и давать советы. Вы видели, что произошло в класико после его замены. На ваш взгляд, было ли это ошибкой?

— Он просто допустил ошибку и должен осознать свою новую роль в «Реале», более важную роль в раздевалке, чем раньше. Он совершил ошибку, извинился и должен извлечь из этого урок. Тренер имеет право делать замены, необходимые, чтобы усилить команду.

— На Винисиуса сильно повлияло то, что он не получил «Золотой мяч»? До награждения он был совершенно другим.

— Возможно, это немного задело его, но сейчас Вини близок к своей лучшей форме. Он играет очень хорошо, является ключевым игроком. У Вини сильный характер, он не слишком зацикливается на своих ошибках или на критике, которую получает. Он быстро двигается дальше. Я уверен, что Вини подойдет к чемпионату мира в отличной форме, — сказал Анчелотти.

«Да в жопу! Я ухожу из команды!» Истерика Винисиуса из-за замены в класико: так орал на своих.

Алонсо теряет раздевалку «Реала»? Напряжение между тренером, Винисиусом, Джудом и Вальверде.