Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Роналду жестом показывал утереть слезы игрокам Ирландии, получив желтую за удар локтем О’Ши. После ВАР арбитр удалил Криштиану

Португалия проиграла Ирландии (0:2) в матче отбора к ЧМ-2026 в Дублине.

Источник: Спортс"

На 61-й минуте Криштиану Роналду ударил локтем в спину защитнику Даре О’Ши в штрафной сборной Ирландии. Арбитр Гленн Нюберг показал Роналду желтую карточку.

После этого Криштиану издевательским жестом призвал утереть слезы кого-то из игроков соперника. Пользователь твиттера под ником george утверждает, что Роналду адресовал этот жест защитнику «Брентфорда» Натану Коллинзу.

После этого эпизода арбитр пошел к монитору для консультации с ВАР, а затем отменил желтую карточку Криштиану за удар О’Ши и заменил ее красной, удалив португальца с поля.

Роналду поаплодировал ирландским болельщикам и показал большие пальцы перед уходом с поля.

Изображение: x.com/1OZ100.