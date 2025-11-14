Роналду жестом показывал утереть слезы игрокам Ирландии, получив желтую за удар локтем О’Ши. После ВАР арбитр удалил Криштиану

На 61-й минуте Криштиану Роналду ударил локтем в спину защитнику Даре О’Ши в штрафной сборной Ирландии. Арбитр Гленн Нюберг показал Роналду желтую карточку.
После этого Криштиану издевательским жестом призвал утереть слезы кого-то из игроков соперника. Пользователь твиттера под ником george утверждает, что Роналду адресовал этот жест защитнику «Брентфорда» Натану Коллинзу.
После этого эпизода арбитр пошел к монитору для консультации с ВАР, а затем отменил желтую карточку Криштиану за удар О’Ши и заменил ее красной, удалив португальца с поля.
Роналду поаплодировал ирландским болельщикам и показал большие пальцы перед уходом с поля.
Изображение: x.com/1OZ100.