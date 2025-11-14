Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Гаттузо после 2:0 с Молдовой: «Не могу принять, что фанаты оскорбляют игроков. Если вы ожидали 11:1 как у Норвегии, это не моя проблема. Италия доминировала, легких матчей не бывает»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо отреагировал на недовольство фанатов игрой команды против Молдовы.

Источник: Спортс"

Итальянцы одержали победу со счетом 2:0 в матче отборе на ЧМ. Голы были забиты на 88-й и 92-й минутах.

Некоторые болельщики Италии на стадионе в Кишиневе высказывали неодобрение игрой команды Гаттузо ближе к концу матча, когда счет был нулевым.

"Что значит, это была не лучшая игра Италии? Я видел, как ребята доминировали в матче, а Молдова ни разу не пробила в створ.

Если вы ожидали счета 1:11, как у Молдовы против Норвегии, то это не моя проблема. Легких матчей не бывает.

Мне не понравилось, что я слышал сегодня от трибун, призывавших нас к работе. Сейчас мы должны сохранять единство, команда делает то, что должна. Приехать издалека и слышать, как более 500 болельщиков оскорбляют игроков, — я не могу этого принять.

Ничего страшного, сложно выпускать 11 новых игроков с начала игры. Я чувствовал, что мы можем даже проиграть сегодня с таким количеством изменений, но я снимаю перед ними шляпу, они сыграли лучше, чем я ожидал", — сказал Гаттузо в интервью RAI Sport.