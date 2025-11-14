Гаттузо после 2:0 с Молдовой: «Не могу принять, что фанаты оскорбляют игроков. Если вы ожидали 11:1 как у Норвегии, это не моя проблема. Италия доминировала, легких матчей не бывает»

Ничего страшного, сложно выпускать 11 новых игроков с начала игры. Я чувствовал, что мы можем даже проиграть сегодня с таким количеством изменений, но я снимаю перед ними шляпу, они сыграли лучше, чем я ожидал", — сказал Гаттузо в интервью RAI Sport.