Гаттузо после 2:0 с Молдовой: «Не могу принять, что фанаты оскорбляют игроков. Если вы ожидали 11:1 как у Норвегии, это не моя проблема. Италия доминировала, легких матчей не бывает»

Итальянцы одержали победу со счетом 2:0 в матче отборе на ЧМ. Голы были забиты на 88-й и 92-й минутах.
Некоторые болельщики Италии на стадионе в Кишиневе высказывали неодобрение игрой команды Гаттузо ближе к концу матча, когда счет был нулевым.
"Что значит, это была не лучшая игра Италии? Я видел, как ребята доминировали в матче, а Молдова ни разу не пробила в створ.
Если вы ожидали счета 1:11, как у Молдовы против Норвегии, то это не моя проблема. Легких матчей не бывает.
Мне не понравилось, что я слышал сегодня от трибун, призывавших нас к работе. Сейчас мы должны сохранять единство, команда делает то, что должна. Приехать издалека и слышать, как более 500 болельщиков оскорбляют игроков, — я не могу этого принять.
Ничего страшного, сложно выпускать 11 новых игроков с начала игры. Я чувствовал, что мы можем даже проиграть сегодня с таким количеством изменений, но я снимаю перед ними шляпу, они сыграли лучше, чем я ожидал", — сказал Гаттузо в интервью RAI Sport.