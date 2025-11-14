Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «Не даст результат. Ни один игрок не стал лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты выглядят ужасно»

Тимур Гурцкая считает, что в «Динамо» ни у кого нет прогресса при новом тренере.

Источник: Спортс"

— Вы ненавидите Карпина?

— С чего вы взяли? У меня были очень хорошие и теплые отношения с Валерием Георгиевичем. Потом они не испортились, мы никогда не ругались.

Меня не устраивает его работа в «Динамо» как тренера, он не даст результат. Ни один игрок не стал играть лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты стали выглядеть ужасно.

— Вам не кажется, что если в трех матчах чемпионата будет два очка, то Карпина не спасет даже проход «Зенита» в Кубке?

— Тогда, возможно, будет отставка всего спортивного блока. Не исключено, что «Динамо» будет заниматься не Соловьев, который лоббировал Карпина, а другие люди, — отметил в ходе шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.