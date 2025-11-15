Ричмонд
Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить в него. И зачем ему со мной судиться?»

Дядя Луиса Рубиалеса, бросавший в племянника яйца на презентации его книги, дал комментарий о скандальном поступке.

Источник: Спортс"

Выходя из здания суда, Луис Рубен Рубиалес заявил, что чувствует себя отлично: «Я в полном порядке, словно 15 дней был в отпуске в Бенидорме. У меня позитивная энергия».

Также дядя экс-президента Королевской испанской футбольной федерации был в недоумении от желания племянника его засудить: «Зачем бы ему судиться со мной?».

Наконец, он признался, что собирался бросать в родственника не только яйца: «У меня был еще пакетик пикос (хлебных палочек — Спортс»), я тоже думал их запустить в него на мероприятии".

В Рубиалеса кинул яйца собственный дядя. На презентации книги «Убить Рубиалеса» — о том самом поцелуе.