Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5−4−1. Они не так много создали, все моменты — наши ошибки»

— Была интересная игра. Чилийцы не так много создали у наших ворот. Два привоза: один — мой, второй — рикошет, и мяч непонятно как оказался на дальней штанге.
Бывает, это футбол. Без поражений не бывает побед. Будем разбирать, как мы должны играть с такими командами, которые обороняются 5−4−1.
— С чем связаны ошибки?
— По моей ошибке — хотел отдать проникающую передачу в центр, но опорный полузащитник чилийцев меня перехитрил. Сначала побежал в бровку, а потом перестроился и прочитал мою передачу. И в концовке недоработали, когда нам забили второй.
— Что скажешь о сопернике?
— Хорошая и интересная команда. Повторюсь, они не так много создали сами. Все моменты — наши ошибки.
— Второй тайм визуально был интереснее. Что говорили в раздевалке?
— Продолжать играть так же, как в первом тайме, будут моменты, и мы должны их реализовать. Мы сами понимали, что по всей игре мы спокойно выходили из-под прессинга, хорошо контролировали мяч. Надо было реализовывать свои моменты в концовке.
— Что для тебя значит — выйти с капитанской повязкой?
— Это честь. Впервые для меня, было неожиданно. Приятно, а за сборную — большая честь для меня, — сказал Дивеев.