Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.20
П2
1.88
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.00
П2
2.80
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.51
П2
4.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
48.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.62
П2
6.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5−4−1. Они не так много создали, все моменты — наши ошибки»

Защитник сборной России Игорь Дивеев оценил поражение от Чили (0:2) в товарищеском матче.

Источник: Sports

— Была интересная игра. Чилийцы не так много создали у наших ворот. Два привоза: один — мой, второй — рикошет, и мяч непонятно как оказался на дальней штанге.

Бывает, это футбол. Без поражений не бывает побед. Будем разбирать, как мы должны играть с такими командами, которые обороняются 5−4−1.

— С чем связаны ошибки?

— По моей ошибке — хотел отдать проникающую передачу в центр, но опорный полузащитник чилийцев меня перехитрил. Сначала побежал в бровку, а потом перестроился и прочитал мою передачу. И в концовке недоработали, когда нам забили второй.

— Что скажешь о сопернике?

— Хорошая и интересная команда. Повторюсь, они не так много создали сами. Все моменты — наши ошибки.

— Второй тайм визуально был интереснее. Что говорили в раздевалке?

— Продолжать играть так же, как в первом тайме, будут моменты, и мы должны их реализовать. Мы сами понимали, что по всей игре мы спокойно выходили из-под прессинга, хорошо контролировали мяч. Надо было реализовывать свои моменты в концовке.

— Что для тебя значит — выйти с капитанской повязкой?

— Это честь. Впервые для меня, было неожиданно. Приятно, а за сборную — большая честь для меня, — сказал Дивеев.