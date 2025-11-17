Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один

Сборная Норвегии разгромила Италию в обоих матчах квалификации ЧМ-2026 — 3:0 дома и 4:1 на выезде.

Источник: Спортс"

Норвежцы впервые с 1998 года вышли в финальную часть чемпионата мира.

Команда Столе Сольбаккена заняла первое место в отборочной группе, выиграв все 8 матчей.

Помимо Италии, соперниками Норвегии были Израиль, Эстония и Молдавия.