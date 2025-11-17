Ричмонд
Брат Гирасси возмутился непопаданием форварда в топ-3 номинантов на игрока года в Африке. Карамба назвал решение «###### позорищем» и перечислил успехи Серу за сезон

Карамба Гирасси, брат и агент Серу Гирасси, выразил негодование в соцсетях после того, как стало известно, что форвард «Боруссии» Дортмунд и сборной Гвинеи не вошел в тройку номинантов на приз лучшему футболисту года в Африке.

Карамба Гирасси, брат и агент Серу Гирасси, выразил негодование в соцсетях после того, как стало известно, что форвард «Боруссии» Дортмунд и сборной Гвинеи не вошел в тройку номинантов на приз лучшему футболисту года в Африке.

За награду поборются Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко) и Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия).

«###### (долбанное — Спортс»") позорище. Даже не в топ-3. ?

Лучший бомбардир Лиги чемпионов, лучший бомбардир клубного чемпионата мира, лучший африканский бомбардир 2025 года, 21-й в голосовании за «Золотой мяч», номинант на премию лучшему нападающему ФИФА и второй лучший бомбардир Бундеслиги", — написал Карамба Гирасси.