Брат Гирасси возмутился непопаданием форварда в топ-3 номинантов на игрока года в Африке. Карамба назвал решение «###### позорищем» и перечислил успехи Серу за сезон

Карамба Гирасси, брат и агент Серу Гирасси, выразил негодование в соцсетях после того, как стало известно, что форвард «Боруссии» Дортмунд и сборной Гвинеи не вошел в тройку номинантов на приз лучшему футболисту года в Африке.