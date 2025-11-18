Пэрротт о голе в ворота Венгрии на 96-й: «Пересматривал 500 раз, наверное. Я плакал впервые за много лет, никогда не испытывал ничего подобного»

Мы все здесь не просто так, мы очень усердно работаем, чтобы быть там, где мы есть. Но можно лежать в постели и представлять желаемое развитие событий, и вы даже представить себе не можете, что у меня происходило в последнюю неделю. Чтобы во время игры все сложилось так идеально, это должно быть прописано. Все идеально совпало. Это хорошая карма для нас, потому что как у команды, так и у страны было много невезения.