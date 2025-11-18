Ричмонд
«Барса» не выделит фанатам «Атлетика» стандартные билеты на 1-й матч на «Камп Ноу». Каталонцы ссылаются на невозможность разделить болельщиков на стадионе

«Барселона» не выделит фанатам «Атлетика» стандартные билеты на игру команд на «Камп Ноу».

Источник: Спортс"

Сегодня «блауграна» объявила, что проведет первый за 2,5 года матч на домашнем стадионе. Каталонский клуб 22 ноября примет «Атлетик» в рамках 13-го тура Ла Лиги.

«На матче между “Барселоной” и “Атлетиком” на новом стадионе “Камп Ноу” в эту субботу не будет обычных билетов, выделяемых болельщикам “Атлетика”.

Вот причины, озвученные каталонским клубом несколько минут назад: лицензия категории 1B не позволяет гарантировать разделение, контроль и минимальные условия защиты, требуемые правилами приема гостевых болельщиков.

Следовательно, безопасный и разделенный на сектора доступ не может быть осуществлен без некоторых улучшений, которые уже реализуются и будут завершены в ближайшие недели.

Независимые друг от друга проходы: имеющиеся точки входа и выхода не позволяют организовать отдельные маршруты для гостевых болельщиков, что может помешать смешению потоков болельщиков с домашней аудиторией.

Недостаточная физическое разделение: трибуны не имеют достаточных конструктивных элементов для безопасной изоляции и разграничения сектора для посетителей«, — говорится в сообщении “Атлетика”.