Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
1
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
6
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
2
:
Польша
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Литва
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
6
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
2
:
Хорватия
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Колыванов о решении Карпина: «В “Динамо” нужен результат — когда ты привел игроков и идешь 10-м, совсем другие вопросы. В мире нет такой практики, чтобы тренер сборной еще и клуб тренировал»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов порассуждал о причинах ухода Валерия Карпина из «Динамо».

В понедельник Карпин объявил об отставке с поста главного тренера бело-голубых.

«В мире нет такой практики, чтобы главный тренер сборной еще и клуб тренировал. Мне кажется, что он бы продолжил, если бы в “Динамо” результаты были получше. А тут еще и поражение от Чили в сборной, с Перу вничью сыграли.

Он уже взрослый, поработал в сборной, в «Ростове», в «Спартаке», понимает долю ответственности. Тут нужно было определиться, сделать выбор. Нужно одной работе отдаваться полностью, как главный тренер сборной должен ездить, на сборы приезжать, просматривать игроков.

Все логично. Я думаю, что он сам устал. Когда у тебя все нормально в сборной и клубе, это одно. В «Динамо» нужен результат однозначно, совсем другие вопросы, когда ты привел футболистов, идешь на десятом месте с не очень хорошей статистикой", — сказал Колыванов.

Карпин ушел из «Динамо» после 5 месяцев совмещения. Ради сборной России.

