Массовой дракой игроков закончился матч «Депортиво Мадрин» против «Депортиво Морон» в плей-офф за выход в высшую лигу Аргентины. Полиция применила слезоточивый газ

Матч второй лиги Аргентины между «Депортиво Мадрин» и «Депортиво Морон» закончился массовой дракой футболистов.

«Депортиво Мадрин» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в высший дивизион и вышел в финал.

После финального свистка между игроками и сленами штабов обеих команд завязалась драка. В ситуацию вмешались сотрудники полиции, вооруженные щитами и дубинками — против футболистов «Депортиво Морон» полицейские применили слезоточивый газ.

Как сообщает TyC Sports, в результате действий полиции несколько игроков команды гостей пострадали от попадания слезоточивого газа в глаза. Главный судья матча Пабло Эчаваррия покинул поле в сопровождении не менее 15 полицейских.

Впоследствии нападающий «Депортиво Морон» Иво Константино, пострадавший в результате применения следоточивого газа, в соцсетях назвал действия полиции «позором и абсолютной безнаказанностью».