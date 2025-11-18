Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
1
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
6
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
2
:
Польша
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Литва
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
6
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
2
:
Хорватия
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Талалаев о лучшем игроке в РПЛ: «Возьму Сперцяна как тренер — он даст результат в любой команде с определенным качеством. А как Батраков заиграет в другой команде?»

Главный тренер Балтики Андрей Талалаев назвал лучшего игрока в РПЛ.

Источник: Спортс"

— Был ли игрок, с которым футболисты «Балтики» не справились?

— Для меня лучший игрок — Сперцян. Я уже об этом говорил.

Сперцян — это стабильность. Мы не знаем, что будет дальше с Алексеем Батраковым. Он превосходит нашу лигу в скорости мышления и исполнения. Вы видели его голы, когда он успевает щекой исполнить вторым касанием? А какие передачи он отдает? Смотрит в одну сторону, видит в другую, отдает в третью.

Но если вы будете спрашивать меня как тренера, я возьму Сперцяна, потому что сегодня он будет давать результат в любой команде с определенным качеством. А как Батраков заиграет в другой команде?

— Как это определить? Сперцян тоже играл в одной команде.

— Сперцян в любой команде будет играть не ниже своего качества.

Он на определенном уровне ведет единоборства, прошел все этапы подготовки, психологически устойчивый, хотя его все пытаются спровоцировать. Он реагирует меньше, чем любая другая звезда, которую пытались так опекать.

— Он сейчас находится в тепличных условиях. Останется ли он Эдуардом Сперцяном, например, в «Балтике»?

— Безусловно.

Мы раскладываем по качествам реализаций в нашем чемпионате. Я вижу, что Сперцян будет развиваться и в другом чемпионате благодаря уровню интенсивности игры, — сказал Андрей Талалаев в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».