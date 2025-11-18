Талалаев о лучшем игроке в РПЛ: «Возьму Сперцяна как тренер — он даст результат в любой команде с определенным качеством. А как Батраков заиграет в другой команде?»

Сперцян — это стабильность. Мы не знаем, что будет дальше с Алексеем Батраковым. Он превосходит нашу лигу в скорости мышления и исполнения. Вы видели его голы, когда он успевает щекой исполнить вторым касанием? А какие передачи он отдает? Смотрит в одну сторону, видит в другую, отдает в третью.