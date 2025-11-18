Ричмонд
Писарев о Юриче: «Это будет катастрофа для “Спартака” — был в шоке, что его могут рассматривать. Нужен тип тренера, как Анчелотти, который сможет влюбить в себя игроков»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о том, что «Спартак» рассматривает кандидатуру Ивана Юрича на пост главного тренера.

Источник: Спортс"

«Сейчас обсуждается, что Иван Юрич может возглавить “Спартак”. Я считаю, это будет катастрофа для “Спартака”.

Потому он захочет быстро‑быстро поменять все в головах футболистов. Я был в шоке, когда услышал, что его вообще могут рассматривать.

«Спартаку» не нужен такой тип тренера, как Юрич. Им не нужен тот, кто захочет делать революцию в головах футболистов. Ему просто не дадут такой возможности в «Спартаке».

Нужен такой тип тренера, как Карло Анчелотти. Человек с титулами и регалиями, который сразу сможет влюбить в себя всех футболистов команды", — сказал Николай Писарев.